Латакас: спад объема погрузок в Клайпедском порту меньше, чем у соседей

По словам Альгиса Латакаса, объемы погрузок в порту в первом полугодии по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 6,6%, между тем в портах восточного побережья Балтики они упали на 7%.
"Эта пандемия в первом полугодии оказала определенное влияние на работу, погрузки в Клайпедском порту сократились на 6,6%", - сказал А. Латакас на пресс-конференции в среду.
"Однако если посмотреть на двенадцать портов восточной Балтики, которые мы (...) сравниваем с собой, то общее снижение составляет около 7%, значит, мы немного ниже этого среднего показателя", - добавил он.
Глава порта подчеркнул, что погрузки в российских портах снизилсь очень незначительно, между тем в портах Латвии - более заметно.
"В портах Латвии сильный спад объемов погрузок, этот показатель до 7% сохраняют российские порты, в которых погрузки сократились очень незначительно. В самом большом порту Усть-Луги спад всего 1%, в порту Санкт-Петербурга - 0,7%. Разумеется, спад в российском порту Выборга очень большой", - сказал А. Латакас.
Он также сообщил, что выручка дирекции порта в первом полугодии снизилась на 1,5% до 31,168 млн евро.
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