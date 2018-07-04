Кястутис Шлюжас уходит из компании Telia

Штрёмберг вступает в должность с 4 июля 2018 года.
"Я с нетерпением жду, когда приму этот вызов и вернусь в Литву, где я ранее провел несколько лет. Мне нравится эта страна и я верю, что в нашей деятельности у нас много неиспользованных возможностей, которые облегчили и упростили бы жизнь наших клиентов", – сказал Штрёмберг.
"Я считаю, что 4-5 лет - оптимальный срок для руководителя, поэтому решил принять новые идеи и вызовы, я убежден, что быстрое расширение Telia Lietuvа будет продолжено. Я благодарю команду, всех наших клиентов и партнеров", – сказал Шлюжас.
Новый глава Telia Lietuva Штрёмберг с января 2016 г. возглавлял Telia Eesti. До этого (2013-2015 гг.) он возглавлял Omnitel в Литве, а в 2009-2012 гг. был представителем Telia в Дании. За 25 лет работы в компании Telia Company он накопил огромный опыт и знания.
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