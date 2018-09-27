Если радиостанции обяжут хотя бы треть эфира посвящать литовскому содержанию, что литовские исполнители за год дополнительно заработают миллион евро, заявил глава Литовской ассоциации музыкального бизнеса Вайдас Стацкявичюс.
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© DELFI / Šarūnas Mažeika

По его словам, дополнительные средства позволят создавать более качественное содержание, повышать их конкурентоспособность, такая практика применяется и в других странах.

"По нашим подсчетам, после таких изменений к закону литовские авторы и исполнители заработали бы почти на миллион евро больше благодаря использованию их произведений на радиостанции", - заявил в четверг на пресс-конференции В. Стацкявичюс.

По его словам, литовских произведений будет достаточно, в год в стране регистрируются около 7 тыс. новых произведений - около 20 в день.

"Мы не изобретаем велосипед, есть много стран, которые приняли такие решения, из соседей - поляки, которые треть эфира радиостанций посвятили своей музыке, эстонцы уже несколько лет назад сделала это, у них 25% эстонского эфира, а также такие страны, как Франция, Португалия Словения, Канада", - сказал представитель музыкальной индустрии.

Группа литовских депутатов предлагает ввести требование трансляции трети (35%) музыки, созданной в Литве. Национальные произведения транслировались бы с 6 до 23 часов. В качестве национальных произведений определяются как произведения, исполняемые на литовском языке, так и созданные, записанные в Литве произведения проживающих в стране авторов.

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