Представитель Ober-Haus Антанас Кишунас сказал, что квартиру за 300 000 евро нельзя назвать очень роскошной недвижимостью, но позволить себе подобное может не каждый.

Такое жилье, по его словам, редко продают в открытую. Что касается Вильнюса, такие квартиры можно найти рядом с центром или в так называемых престижных районах.

По словам Кишунаса, конкуренты таких квартир - коттеджи и частные дома за городом: "За 300 000 евро можно купить два оборудованных коттеджа площадью по 100 кв. м".

Редко можно увидеть объявления о продаже таких квартир. Портал DELFI предлагает взглянуть на квартиру в Валакампяй площадью 93.00 кв. м, в ней 4 комнаты.

Брокер Кястутис Бружас сказал, что к числу плюсов такого жилья относится терраса, роскошное оснащение и планировка. Он заметил, что интерьер этой квартиры потребовал немало средств и времени, использованы дорогие материалы.

"Такие квартиры встречаются в продаже редко, обычно люди продают свое жилье в надежде купить что-то еще лучше, современнее, новее. А в новых проектах люди покупают жилье "на бумаге" и потом около года ждут окончания строительства", – сказал брокер.

Однако Кишунас заметил, что цену покупаемого жилья надо оценивать осторожно, особенно если она очень высокая, поскольку бывшие владельцы нередко устанавливают неадекватно высокую цену.

"Бывает, что цена слишком высокая. Коллеги иногда продают жилье за ту цену, какую люди хотят получить, не комментируя ситуацию", – сказал эксперт.