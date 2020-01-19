Квартира за 30 000 евро в Вильнюсе: какие есть варианты

Возможно ли за такие деньги купить жилье в Вильнюсе?

Представитель агентства Ober-Haus Антанас Кишунас сказал, что найти жилье в Вильнюсе за такие деньги непросто.

"Скажу так: такого жилья в столице почти нет. Разве что это будет комната в общежитии или необорудованная однокомнатная квартира в Салининкай. Но такие варианты попадаются редко", – сказал он.

По словам эксперта, в удаленных от центра районах можно найти подобные варианты, но это будут квартиры в старых домах. Это маленькие квартиры в плохом состоянии.

"В Вильнюсе и рядом с ним цены на квартиры начинаются от 50 000 евро. Раньше в Науининкай цены были ниже, но сейчас и этот район меняется, цены там растут. Конечно, они еще не достигли цен в других спальных районах, но растут. По 30 000 иногда бывают предложения, но их быстро раскупают, поскольку это хорошая инвестиция", – сказал Кишунас.

Он заметил, что при покупке такого жилья, особенно вдали от города, надо поинтересоваться, есть ли там необходимая инфраструктура, удобное сообщение. Он также напомнил, что не надо забывать, что такое жилье требует дополнительных инвестиций.

"Если человек будет покупать материалы для небольшой квартиры со скидками, то расходы будут небольшими, но если иметь в виду, что квартира старая, там надо менять коммуникации, то все это будет стоить дороже отделки. Когда покупаешь новое жилье, инвестируешь в саму квартиру, а старое – "Из нее": надо вывезти старые вещи, менять коммуникации, снимать старые обои, краску. Это требует много времени и денег", – сказал Кишунас.

Эксперт компании Capital home Раса Миткене сказала, что жилье в Вильнюсе за 30 000 встречается редко. Собеседница поделилась фотографиями такой квартиры в Таранде.

"Еще год назад такая квартира стоила 35 000 евро", – сказала Миткене.

Чаще всего, по словам Миткене, за такие деньги продают квартиры в непостроенных многоквартирных домах, которые еще есть только в проекте. Бывает такое, что продают за 30 000 евро квартиры в реконструированных старых домах. По словам Миткене, такая квартира - хорошая инвестиция для тех, кто покупает жилье для аренды.

"Если есть деньги, стоит купить несколько таких квартир, оборудовать их и сдавать, прибыль гарантирована", – заверила собеседница.