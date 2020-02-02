Квартира в столице Литвы за 40 000 евро: какие варианты возможны

Скажем, вы продали недвижимость в регионе или вам удалось накопить 40 000 евро, которые вы хотите инвестировать в жилье в Вильнюсе. Или же вы получаете небольшие доходы и банк вам дает в кредит только такую сумму. Возможно ли купить за эти деньги недвижимость?

Представитель компании Inreal Юлюс Беланошка сказал, что это вполне возможно.

"Во-первых, это не такая уж и маленькая сумма. Конечно, сумма ограничивает площадь будущего жилья. На эти деньги можно купить очень маленькую квартиру", – сказал собеседник, заметив, что жилье за такие деньги можно купить в разных районах.

"И в спальных районах можно купить квартиру за такие деньги", – сказал Беланошка.

По его словам, за 40 000 евро можно купить квартиру не только в общежитии.

"Например, альтернатива общежитию может быть квартира в лофте. Также это может быть часть дома, мансарда и т.д, нестандартные решения. Все их объединяет одно – небольшая площадь", – подчеркнул Беланошка.

Он сказал, что за 40 000 евро можно найти жилье в Науининкай, Маркучай, Новой Вильне. Кроме того, по словам эксперта, в такое жилье придется вложить немало денег.

"Основной риск, который я вижу - связан с местом, где находится квартира. В плане безопасности, инвестиций в окружение, дом, подъезд и т.д., может, это и не самое лучшее соседство, а это может доставить неудобство", – сказал эксперт.

Но он заметил, что квартиру за такие деньги можно купить и в Перкункемисе.

"Там квартира стоит от 1000 до 1300 евро за кв. м. Поэтому можно найти вариант за 40 000 евро. Скорее всего, это будет вариант с частичной отделкой", – подчеркнул собеседник.

Хозяйка компании Capital home Раса Миткене сказала, что в Вильнюсе квартир за такие деньги немного. Она поделилась фотографиями одной такой квартиры в Науяместисе.

"Например, продают новую квартиру с полной отделкой на первом этаже. Ее площадь 12 кв. м", – сказала эксперт.

По ее словам, таких предложений в столице и рядом с ней немного.

Миткене заметила, что это хорошая инвестиция для тех, кто хочет купить квартиру для сдачи в аренду.