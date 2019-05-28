В последнее время на рынке недвижимости настроения оптимистичные. Растет и число сделок, и цены. По данным Центра регистра, только в Вильнюсе в апреле продали 1002 квартиры, это на 5% больше, чем в прошлом году, а цены были на 4,4% выше, чем год назад, сообщает Ober-Haus.
Какая часть этих квартир покупается для себя, а какая в качестве инвестиций? Глава RealData Арнольдас Антанавичюс сказал, что ответить на этот вопрос ложно.
"Центр регистра такие данные не предоставляет, хотя он видит данные о покупателях и может сказать, первое это у них жилье или нет", – сказал он.
Он пояснил, что есть разные способы инвестиций в квартиру.
"Одни меняют маленькую и старую, на большую и новую. Люди надеются, что в будущем это жилье будет стоить дороже.
Другие покупают старое жилье, ремонтируют его и продают дороже.
Наконец, есть группа людей, которые сдают квартиры в аренду. Они наверное даже не думают о том, поднимутся цены или нет – просто считают, сколько сегодня потратят на такую квартиру, и сколько на ней заработают", – сказал Антанавичюс.
В конце марта компания INVL Asset Management объявила, что те, кто инвестировал в жилье в 2018 г. получат больше всего выгоды.
Антанавичюс заметил, что при оценке риска инвестиций в жилье, первый вопрос – на какие деньги человек покупает его - на свои или за ипотеку.
"Когда на рынке наблюдается подъем, я всегда говорю, что лучше не спешить идти в банк, особенно если это инвестиция, всегда есть риск, ведь не для жизни покупаешь", – сказал эксперт.
"Может не получится получить доходы, на которые рассчитывал, или найти арендатора. Могут обвалиться цены на рынке, может увеличиться процентная ставка, поскольку чаще всего берут кредиты с переменной процентной ставкой, но надеются, что она всегда будет низкой, или хотя бы какое-то время будет низкой. Но никто не дает гарантии, что так будет всегда. Может увеличиться ставка, может не быть доходов с аренды, а банку платить придется", - заметил он.
"Конечно, все зависит и от района, в котором покупаешь, от места, размера жилья. Одни микрорайоны в Вильнюсе более перспективные, другие - менее. Может меняться и стоимость недвижимости", – напомним Антанавичюс.
Он указал, что основной риск, связанный с покупкой жилье в кредит - это возможность стать неплатежеспособным и лишиться имущества.
"Иногда приходится продавать свое жилье, чтобы расплатиться с банком за необдуманные инвестиции. Это худший сценарий", – сказал он, заметив, что покупка недвижимости за свои деньги менее рискованна.
"Может, снизятся цены, может, не удастся получить деньги за аренду. Обычно аренда дает 5–6% в год, но бывает и так, что приходится инвестировать в ремонт, поскольку все может случиться. Бывают разные ситуации.
Тогда эти риски могут лишить всего заработка. А ведь этот капитал можно было направить куда-то в другое место, но люди выбирают простой путь - инвестируют в недвижимость. Не для создания бизнеса, новых продуктов, поскольку это сложно, требует больше ресурсов, идей. Купить недвижимость просто, по сравнению с альтернативами. Поэтому стандартный человек выбирает такой способ инвестиций", – заметил Антанавичюс.
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