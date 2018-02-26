В этом году в Вильнюсе получено разрешение на строительство 7560 новых квартир, однако строить, вероятно, начнут только половину из них, поскольку рынок не способен принять такое огромное количество нового жилья.
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Глава Real Data Арнолдас Антанавичюс заметил, что ежегодно планируют все больше новых квартир, а это обусловлено как финансовыми мощностями, так и ограничениями на рынке.

"Рынок способен принять около 3500 новых квартир в год, поэтому очевидно, что около половины запланированного количества попадет на рынок, а строительство остальных отложат до 2019 года. Запланированные квартиры могли бы появиться на рынке, если бы был более высокий спрос", – сказал он BNS.

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По словам Антанавичюса, как в 2016, так и в 2017 году росло число запланированных строителями квартир, но это не отрицательная тенденция. Запланированное жилье – это такое жилье, проекты которого готовы.

Аналитик заметил, что основная причина, по которой планируют все больше жилья - накопленный капитал, который надо инвестировать.

"Кроме того, большая их часть хочет расти, строить и продавать все больше, заработать больше, поэтому сформировалась такая ситуация, что аппетит компаний стал больше возможностей рынка", – заметил Антанавичюс.

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