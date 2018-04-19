Это предусмотрено в документе Минфина о предстоящей налоговой реформе.
"...в первую очередь последовательно будем повышать налог на табачные изделия (2019 – 2021 гг.) и введен акциз на жидкость для электронных сигарет", – сказано в документе.
С 2019 г. ежегодно минимальный акциз на 1000 сигарет увеличится больше чем на 6 % с 96 до 115,5 евро в марте 2021 г. Специфический элемент акциза будет увеличивать на 5,5% – с 59 евро/1000 шт. сейчас до 69,4 евро/1000 шт. в 2021 г.
Акцизы на сигары и сигариллы увеличатся еще больше – больше чем на 13%, с 37 до 55 евро/кг в 2021 г. На табак акциз будет расти в похожем темпе - с 60,24 до 90 евро за кг.
Кроме того, введут акциз на жидкость для электронных сигарет (с никотином). Он составит 0,2 евро за 1 мл.
Исполнительный директор национальной ассоциации производителей табака Арнас Марцинкус видит и положительные и отрицательные аспекты повышения акцизов. Он отметил, что плюс - постепенное повышение на 5% в год, это поможет избежать сильных скачков.
По его подсчетам, в результате пачка сигарет подорожает на 10-15 евроцентов в год. Значит за три года подорожание составит около 0,5 евро. Значит, те, кто выкуривает в день пачку сигарет, в год заплатят на 180 больше.
Однако он заметил, что каждое повышение акциза приводит к росту контрабанды. Кроме того, контрабандисты поднимают цену на свой товар, а значит, зарабатывают больше.
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