Курьез в интернете: вводишь название одного магазина, тебя перебрасывает на сайт другого

Вводишь адрес Depo.lt, а открывается сайт электронного магазина сети Kesko Senukai.

Эксперт в сфере электронной коммерции Витаутас Воробьевас сказал, что, возможно, Senukai пользуются несобранностью DEPO.

"Игрок такого масштаба должен присматривать за своими доменными именами (интернет-адресами – Delfi). Я не знаю Senukai, купила ли сеть Senukai

этот домен или договорилась о переадресации с третьей стороной, но само действие я оцениваю, как маркетинговое хулиганство, а не серьезный конкурентный удар", – сказал он Delfi.

Собеседник обратил внимание на то, что у DEPO нет электронного магазина, поэтому вряд ли можно говорить о переманивании клиентов.

На вопрос, не нарушает ли такой способ привлечения клиентов закон, Воробьевас заметил, что Senukai бренд DEPO не используют: "Ты приходишь на сайт и видишь, что это сайт Senukai, а не DEPO".

Партнер адвокатской конторы Wint Андрюс Ишкаускас обратил внимание на то, что доменное имя depo.lt зарегистрировано не на имя Kesko Senukai, а на латвийскую компанию SIA Amberbit, которая занимается регистрацией и администрацией доменов.

Сообщается, что литовский домен (.lt) можно зарегистрировать за 11 евро в год.

"Я не знаю, связана ли эта компания с Senukai. Если не связана, возникает вопрос, зачем зарегистрировала и направила на сайт конкурентов DEPO. Если бы DEPO это волновало, они бы купили у Amberbit домен depo.lt. Так нередко действуют мошенники-киберсквоттинги. Но это лишь предположение. Могут быть и другие мотивы", – сказал адвокат.

Собеседник отметил, что латвийскаякомпания, регистрирующая домены, поступает незаконно. "DEPO зарегистрировал бренды в Литве и Латвии, поэтому такие действия Amberbit я бы расценивал как нарушение прав владельца бренда. DEPO должен обратиться в суд и забрать домен", – считает Ишкаускас.

Представитель Kesko Senukai Digital Ева Василяускене сказала, что компания этот домен не использует и никак не связана с его владельцами.

"Получив эту информацию, мы обратились к поставщику услуг в Латвии, попросили убрать ссылку с этого домена на наш сайт", – сказала она.

Представитель DEPO Эвита Юрьяне-Нельсоне сказала, что компания недавно узнала об этой ситуации. Сеть считает, что это показывает - их бренд популярен и этим пытаются пользоваться.

"Эта ситуация - незаконная попытка нажиться за счет узнаваемости бренда DEPO. Это незаконное использование бренда и незаконная коммерческая деятельность.

Компания воспользуется своим правом на бренд и использует для этого необходимые юридические меры", – сказала представитель DEPO.