Курьеры Bolt Food снова готовятся к забастовке

Если реакции на из требования не последует, курьеры готовятся к акции протеста, не исключают и возможность забастовки.
Ассоциация требует регулировать трудоустройство новых курьеров. По данным представителей ассоциации, компания отказывается сообщать, сколько курьеров в ней работают, и постоянно принимает новых, чтобы оказывать давление на работающих и "сбивать цены".
Кроме того, они требуют установить в договоре минимальный базовый тариф 3,5 евро. Сейчас он составляет 3 евро за каждую доставку, летом он был снижен до 2,8 евро.
"Сейчас Bolt не подписывает с курьерами ни трудового соглашения, ни соглашения о предоставлении услуг, поэтому может менять расценки в одностороннем порядке. Курьеры требуют предоставить им возможность самостоятельно выбирать оплату труда: работать по расценкам за одну доставку или получать стабильную почасовую плату", – сказано в сообщении.
Кроме того, компанию призывают компенсировать курьерам расходы на починку и эксплуатацию транспортных средств, например, расходы на зимнюю резину для велосипедов.
В июле этого года курьеры Bolt Food бастовали из-за сниженного тарифа.
В забастовке участвовали 80-100 курьеров, они отключились от платформы и во время обеденного перерыва не принимали заказы.
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