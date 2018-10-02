Всего до 2022 года KS Holding планирует инвестировать в Литве, Латвии и Эстонии больше 100 млн. евро.

По словам директора KS Holding, партнера инвестиционной группы Žabolis ir partneriai Саулюса Мяркиса, торговый центр после реконструкции откроется во второй половине 2019 года. Он полностью обновится и получит новое название – Ozols ("Дуб").

Реконструкцию торгового центра финансирует банк Luminor, а осуществит компания литовского капитала Litana. Стоимость проекта 35 млн. евро, включая стоимость самого торгового центра.

В помещении площадью больше 27 000 кв. м по-прежнему будет работать магазин Rimi Hyper и другие арендаторы, однако появится и торговый центр новой концепции K Senukai, принадлежащий сети Kesko Senukai.

По словам директора холдинга KS Holding, K Senukai в ТЦ Ozols будет торговым пространством нового типа, предназначенным для всей семьи, где под одной крышей можно будет купить все необходимое для дома.

Как сказал Мяркис, инвестиция в Риге - это часть стратегического инвестиционного плана KS Holding в Литве, Латвии и Эстонии. Компания до 2022 г. планирует инвестировать в этих странах больше 100 млн. евро.

"Мы постоянно ищем участки или объекты с хорошим сообщением в столицах стран Балтии или центральных частях крупных городов", – заметил Мяркис.

KS Holding инвестирует в странах Балтии в недвижимость в основном в сегменте розничной торговли. Компания развивает проекты недвижимости, в которых главным арендатором являются магазины K Senukai.

50% акций KS Holding принадлежат финскому концерну Kesko, другая часть президенту Kesko Senukai Артурасу Ракаускасу, основателю сети Аугустинасу Ракаускасу и инвестиционной группе Žabolis ir

partneriai.

Тем же акционерам принадлежат и 30% акций литовской инвестиционной компании Baltic Retail Properties (BRP), 70% акций которой в прошлом году за 127 млн. евро приобрела американская корпорация W. P. Carey.

Центры розничной торговли и логистики BRP в Литве, Латвии и Эстонии арендует сеть Kesko Senukai. Услуги управления BRP предоставляет Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas (эта компания предоставляет услуги управления по лицензии Центробанка Литвы).