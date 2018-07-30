На этой неделе ЕБРР выделил на реализацию проекта фабрики в Могилевской области кредит в размере 50 млн евро.

Генеральной директор входящей в группу и зарегистрированной на Кипре компании VMG Holdings Эгидиюс Моцкус сообщил BNS, что кредит будет предназначен для развития производственных мощностей и складских площадей, а также для рефинансирования части кредитов. По его словам, для инвестиций в Белоруссии также были использованы собственные средства, однако однако конкретного их размера компания пока не раскрывает.

"Будем надеяться, что мощности по производству мебели увеличатся вдвое. Мы планируем построить новую производственную площадь размером в 20 тыс. кв. метров и инвестировать в новое оборудование. Инвестированные средства позволят превращать все производимые предприятием древесно-волокнистые плиты в корпусную мебель. Не потребуются промежуточные продукты, не будет отходов, вся древесина будет превращаться в мебель, которая будут экспортироваться в Западную Европу, США и Россию", - сказал BNS Э. Моцкус.

Он отметил, что в результате реализации проекта будет создано более 200 новых рабочих мест, число работников превысит 1,7 тысячи.

VMG, продающая основную часть продукции шведской Ikea, в прошлом году получила 17,484 млн евро чистой консолидированной прибыли – на 6,6% больше, чем в 2016 году, когда она составляла 16,403 млн евро, а консолидированная выручка за год выросла на 14,1% до 165,292 млн евро.