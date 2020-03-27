aA
Магазины крупных торговых сетей Литвы сообщают, что 12 апреля большая часть магазинов работать не будет. Во второй день Пасхи магазины одной сети изменят график работы, другие будут работать в обычном режиме.
Крупные торговые сети в Литве не будут работать в пасхальное воскресенье
© DELFI

Первая о переменах сообщила сеть Maxima.

В этом году большая часть работников литовской сети Maxima в пасхальное воскресенье будет отдыхать. 12 апреля все магазины Maximа будут закрыты. В понедельник все магазины будут работать в обычном режиме с 9 до 20 ч.

"После объявления карантина те компании, которые могли это сделать, разрешили своим работникам работать дома. У большинства наших работников такой возможности нет, поскольку магазины должны работать каждый день, чтобы покупатели могли купить необходимое. Поэтому мы решили в этом году дать нашим работникам отдохнуть в пасхальное воскресенье и провести время с семьей. Конечно же, у покупателей будет возможность купить все необходимое до этого праздника, мы будем делать все, что для этого нужно", – сказала гендиректор Maxima Йоланта Бивайните.

Статьи по теме:
Магазины сети Maxima не будут работать в пасхальное воскресенье  (3)
В Литве вступила в силу новая рекомендация: ограничено количество продаваемых масок и антисептика в одни руки  (32)

Пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что 11 апреля магазины закроются в 20 ч., на час меньше обычного.

В Пасхальное воскресенье магазины будут закрыты, а в понедельник откроются в 8 ч. утра. (Сейчас магазины Norfa с понедельника по субботу работают с 7.00 до 21.00 ч.)

Пресс-секретарь сети IKI Индре Балтрушайтене сказала, что магазины этой сети в пасхальное воскресенье также будут закрыты.


"Мы решили в этот напряженный период дать работникам возможность отдохнуть, провести время с семьей. У покупателей будет возможность купить все необходимое и подготовиться к праздникам, мы призываем покупателей в это время делать покупки на более длительный срок", – сказала она.

12 апреля будут закрыты и магазины сети Lidl. В пресс-релизе сказано, что сеть принимает такое решение уже третий год подряд.

13 апреля магазины будут работать по обычному графику.

12–13 апреля изменится время работы магазинов Rimi. В воскресенье магазины Rimiбудут закрыты, а 13 апреля будут работать с 9 до 20 ч.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Памятка о мерах по борьбе с коронавирусом в Литве: что нужно знать? (5)

Пандемия коронавируса внесла сумятицу в работу базовых...

В литовские парки выехала конная полиция (2)

В столичных парках, скверах, на пляжах уже патрулирует...

Ужесточают порядок на пароме: не будут продавать алкоголь и сократят количество пассажиров

Реагируя на создавшееся положение в связи с...

Вильнюсец о тесте на коронавирус: это было ужасно Больница: ситуация напряженная, проявите понимание (14)

"Это было ужасно, я прилетел уставшим, а тут ещё пришлось...

TOP новостей

Предупреждение жителям Литвы перед выходными: полиция максимально мобилизуется (39)

В пятницу глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига...

Создана модель распространения коронавируса в Литве: когда будет пик

Каждый день ужесточаются меры по предотвращению...

Крупные торговые сети в Литве не будут работать в пасхальное воскресенье

Магазины крупных торговых сетей Литвы сообщают, что 12...

Не все изолированные в гостиницах вильнюсцы хотят уезжать домой (26)

Вернуться домой изъявила желание только половина...

Мэр Клайпеды: в Литве от коронавируса скончался еще один человек  дополнено (17)

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сообщил, что...

|Maža didelių žinių kaina