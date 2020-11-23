Имеющиеся сейчас в магазинах изделия этого предприятия (печенье и вафли) будут распроданы, а заказы на поставки новых изделий сделаны не будут, пока правоохрана Латвии не примет решение.
"То, что есть в магазинах, будет распродано, но новых заказов мы делать не будем", - сказал BNS пресс-атташе Norfa Дарюс Рилишкис.
"Это уже не первый случай, когда мы вынуждены принимать такое принципиальное решение и прекращать партнерство, однако, пока у нас нет более подробной информации, продолжать совместную работу мы не можем", - сказала для пресс-релиза менеджер торговой сети Iki по коммуникации Вайда Будрене.
В пятницу о таких же намерениях сообщила и торговая сеть Rimi, у которой в Латвии 130 магазинов.
Торговая сеть Maxima, у которой в Латвии 168 магазинов, также отозвала заказы на товары Adugs.
Торговая сеть Lidl не торговала продукцией латвийского предприятия.
Полиция Латвии в пятницу задержала по подозрениям в торговле людьми главу правления кондитерского предприятия Adugs Язепа Зукулса, а суд выдал ордер на его арест.
Во время расследования - оно было начато после получения полицией из одного зарубежного посольства в Латвии информации о вероятном принудительном труде на предприятии Adugs – установлено, что на предприятии длительное время эксплуатировались граждане третьих стран, им не платили зарплату, у них забирали паспорта, в их отношении применялось физическое и психологическое насилие.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство может ограничить работу ТЦ, если не будут соблюдаться требования (14)
Правительство Литвы может ограничить работу торговых...
Правительство Литвы намерено продлить карантин до середины декабря (65)
На этой неделе правительство Литвы обсудит вопрос...
Коалиционное соглашение вызвало беспокойство в связи с возможной доплатой за медицину: а как на самом деле? (71)
То, что в Литве в сфере здравоохранения немало проблем,...
За сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая COVID-19, скончались 6 человек (4)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая...
Профессор объяснил, почему во время коронавируса не стоит закрывать школы (4)
Несмотря на то, что ежедневно в Литве фиксируют около 2000...