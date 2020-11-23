Имеющиеся сейчас в магазинах изделия этого предприятия (печенье и вафли) будут распроданы, а заказы на поставки новых изделий сделаны не будут, пока правоохрана Латвии не примет решение.

"То, что есть в магазинах, будет распродано, но новых заказов мы делать не будем", - сказал BNS пресс-атташе Norfa Дарюс Рилишкис.

"Это уже не первый случай, когда мы вынуждены принимать такое принципиальное решение и прекращать партнерство, однако, пока у нас нет более подробной информации, продолжать совместную работу мы не можем", - сказала для пресс-релиза менеджер торговой сети Iki по коммуникации Вайда Будрене.

В пятницу о таких же намерениях сообщила и торговая сеть Rimi, у которой в Латвии 130 магазинов.

Торговая сеть Maxima, у которой в Латвии 168 магазинов, также отозвала заказы на товары Adugs.

Торговая сеть Lidl не торговала продукцией латвийского предприятия.

Полиция Латвии в пятницу задержала по подозрениям в торговле людьми главу правления кондитерского предприятия Adugs Язепа Зукулса, а суд выдал ордер на его арест.

Во время расследования - оно было начато после получения полицией из одного зарубежного посольства в Латвии информации о вероятном принудительном труде на предприятии Adugs – установлено, что на предприятии длительное время эксплуатировались граждане третьих стран, им не платили зарплату, у них забирали паспорта, в их отношении применялось физическое и психологическое насилие.