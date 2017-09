"Поляки поначалу тоже могут попытаться немного демпинговать. Но в конце концов для бизнеса важны экономическая выгода и прибыль", - говорит глава группы предприятий Norfa Дайнюс Дундулис, по словам которого, цены снизятся, если будет пересмотрена налоговая система во всей стране, а налоги будут снижены до уровня соседней Польши. Директор управляющей торговой сетью Iki компании Palink Герардас Рогас сомневается в реальной возможности расширения польской розничной сети на Литву. Прежде всего, потому, что литовский рынок мал, численность всего населения Литвы сопоставима с численностью населения некоторых европейских городов. О возможности привлечь в Литву польскую торговую сеть в начале сентября сообщил посетивший тогда Польшу премьер С. Сквернялис, который обсудил этот вопрос с председателем правящей польской партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским. Конкретную польскую торговую сеть премьер Литвы тогда не назвал. Больше всего магазинов в Польше у двух торговых сетей - Zabka и Lewiatan. Популярную сеть Biedronka контролируют португальские предприниматели.

