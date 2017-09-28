Главы крупных предприятий торгового сектора Литвы сомневаются, что торговая сеть из Польши сможет оправдать ожидания премьера Саулюса Сквернялиса и предложить литовским покупателям самые необходимые товары по более низким ценам, пишет деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Поляки поначалу тоже могут попытаться немного демпинговать. Но в конце концов для бизнеса важны экономическая выгода и прибыль", - говорит глава группы предприятий Norfa Дайнюс Дундулис, по словам которого, цены снизятся, если будет пересмотрена налоговая система во всей стране, а налоги будут снижены до уровня соседней Польши.

Директор управляющей торговой сетью Iki компании Palink Герардас Рогас сомневается в реальной возможности расширения польской розничной сети на Литву. Прежде всего, потому, что литовский рынок мал, численность всего населения Литвы сопоставима с численностью населения некоторых европейских городов.

О возможности привлечь в Литву польскую торговую сеть в начале сентября сообщил посетивший тогда Польшу премьер С. Сквернялис, который обсудил этот вопрос с председателем правящей польской партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским.

Конкретную польскую торговую сеть премьер Литвы тогда не назвал. Больше всего магазинов в Польше у двух торговых сетей - Zabka и Lewiatan. Популярную сеть Biedronka контролируют португальские предприниматели.

BNS
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