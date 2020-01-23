Крупнейшие зарплаты в Литве – в компаниях иностранного капитала

По словам начальника отдела политики обучения и анализа карьеры центра Гитнаутаса Якштаса, зарплаты работников местных и зарубежных фирм отличаются, поскольку компании иностранного капитала активно расширяются, им требуется много работников, поэтому они склоны предлагать более высокие зарплаты.
"Более высокие зарплаты отчасти можно объяснить рыночными условиями и конкуренцией, которые различных в крупных городах и регионах. Даже в секторах, считающихся традиционными, например, в строительстве, иностранные работодатели платят зарплаты, которые почти на 60% больше" – отметил Г. Якштас в пресс-релизе.
Экспортирующие и инновационные компании также платили зарплаты выше среднего – в них средняя зарплата в ноябре 2018 года составляла соответственно 1359 и 1560 евро – на 8 и на 13% больше, чем год до того.
Компании, охваченные исследованием, составляли около 16% всех действовавших в Литве компаний в 2018 году.
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