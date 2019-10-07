Самые крупные лесовладельцы в Литве располагают тысячами гектаров. Портал DELFI и журнал Reitingai впервые рассказывают о том, кому в Литве принадлежат самые большие участки леса.

В последние годы на этом рынке в нашей стране быстро расширялись инвестиционные фонды и компании зарубежного капитала. Самый крупный лесовладелец в Литве – IKEA, которая через свою компанию IRI Investments Lietuva уже скупила 27 000 га леса. На втором месте – компания финского капитала Dasos Capital, которая в прошлом году купила у шведской Euroforest 15 000 га леса.

По словам экспертов, Скандинавские страны проявляют интерес к лесам в Балтии, поскольку их считают пусть не очень прибыльной, но довольно безопасной инвестицией. Лес растет, даже если в него ничего не инвестировать, а в кризис можно просто остановить вырубку до лучших времен.

Интерес литовцев к лесу как инвестиции также растет. В последнее время лес скупает инвестиционная компания Invalda INVL, больше 1000 га купила и связанная с концерном Icor компания.

По просьбе журнала Reitingai и портала DELFI, Центр регистра впервые представил 30 самых крупных лесовладельцев Литвы. Этот список был составлен по данным на начало 2019 года.

Правда, этот список лишь отчасти верен, поскольку в нем указано, сколько леса принадлежит отдельным компаниям. Центр регистра отказался предоставлять данные о том, как эти компании связаны между собой.

Стоит отметить, что представители компаний, работающих в сфере лесозаготовок, покупают лес и как физические лица, а данные о физических лицах Центр регистра не предоставляет.

Крупные лесовладельцы неохотно говорят о том, сколько леса у них есть и из-за того, что в следующем году вступит в силу закон, ограничивающий возможность покупки леса.

Летом 2019 года парламент отклонил вето президента Гитанаса Науседы и принял поправки к закону о лесе, согласно которым лицо или связанные лица могут приобрести не больше 1500 га.

Компании часто в финансовых отчетах указывают стоимость леса. Однако эти данные чаще всего не отвечают реальности. Обычно они оценивают 1 га в 1000–2000 евро. По словам участников рынка, сейчас лес в Литве в среднем стоит 3000–6000 евро за га, а цена качественного зрелого леса в два раза выше.

Список самых крупных лесовладельцев в Литве:

1. IKEA (IRI Investments Lietuva)

27 000 га

2. Dasos Capital

14 600 га

3. Dzūkijos miškas, вместе с акционерами

10 000 га

4. Гинтаутас Зинкявичюс

7500 га

5. Dzūkijos mediena, вместе с акционерами

7000 га

6. Forestus,вместе с акционерами

6000 га

7. GreenGold

5500 га

8. INVL Baltijos miškų fondas I

4000 га

9. Skogssällskapet

2800 га

10. Danamiškas

2570 га

11. Miško draugas 2000 га

12. Litforesta 1600 га

13. Kestarolis 1590 га

14. Silvestica Green Forest Lithuania 1500 га

15. Ama forest 1500 га

16. Гинтарас Станкайтис 1500 га

17. Girystis 1490 га

18. Forest Capital 1250 га

19. Казимерас Шяулис 1200 га

20. Zarasų šilas вместе с учредителями 1200 га

21. Savos girios 1170 га

22. Interskog 1000 га

23. Romalsa 878 га

24. Lygnum 830 га

25. Производственное предприятие К.Прейбиса 811 га

26. Dovalda 810,8 га

27. Fogdaro miškas 788,9 га

28. Girmedis 759 га

29. Petro medis 750,8 га

30. ML forest 746,3 га