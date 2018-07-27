Об этом в фейсбуке написал вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас.

"Вы слышали об этом – компании по вывозу мусора неправильнп подсчитали свои расходы и сейчас расторгают соглашения с Вильнюсом. Что дальше? Дальше опять конкурс, опять те же участники, только более высокие цены. Так действует рынок, на котором нет реальной конкуренции. Неправильно посчитали? Ну, с кем не бывает. Будете объявлять конкурс, пока не попадете в нашу "оптимальную" цену".

По его оценке, сейчас решение может быть таким: компания мэрии будет обслуживать хотя бы 1/4 территории и потом переймет поставку услуг. Якобы компания мэрии выполнит роль гарантии и безопасности – защитит рынок от намеренного или ненамеренного воздействия.

По мнению Палуцкаса, надо менять законы, включить во внутренние сделки условие, чтобы в вывозе мусора могли участвовать компании мэрии, например, на не более чем 1/3 территории.

26 июля Вильнюсская мэрия информировала, что 2 из 3 компаний, предоставляющих свои услуги в Вильнюсе – Ecoservice и VSA Vilnius – сообщили администрации мэрии о том, что из-за убыточной деятельности останавливают договор о поставке услуг.

Однако мэрия сообщает, что вильнюсцы этого не ощутят, поскольку компании по договору должны отработать еще 12 месяцев, а за это время будет объявлен новый конкурс.

Между тем вильнюсцы уже получили первые счета за вывоз мусора и цены на услуги для большинства жителей сократились в 2-3 раза, а в некоторых случаях в 5–6 раз.

"Мы понимаем, что решение компаний – нормальная ситуация, бизнес хочет избежать убытков. Поставщик услуги признал, что не учел все обстоятельства, предложил слишком низкую цену и сейчас работает убыточно, поэтому по действующему соглашению, он может расторгнуть договор, предупредив нас об этом за 6 месяцев, а потом еще до 6 месяцев должен продолжать работать, пока мы проведем новый конкурс. Мы сделаем все, чтобы процесс был слаженным, чтобы вильнюсцы не ощутили никаких последствий", – сказал зам главы администрации мэрии Юлюс Моркунас.

В ближайшее время мэрия также объявит конкурс на вывоз мусора на территориях районов Вяркяй, Фабийонишкес, Жирмунай, Шнипишкес, Антакальниса, Новой Вильни, северной части Расу, Пашилайчяй, Юстинишкес, Шешкине, Виршулишкес, Каролинишкес, Пилайте и Лаздинай, в Старом городе, на Жверинасе, в Науяместисе и Вилкпеде.

"Мы ценим профессионализм и опыт компаний, предоставляющих эти услуги, поэтому надеемся, что у нас еще будет возможность сотрудничества. А вильнюсцев можем заверить – их потребности ни цена не изменится", – сказал Моркунас.