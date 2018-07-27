ЗАО VSA Vilnius информировало об этом администрацию Вильнюсской мэрии 19 июля.

Причина такого решения – убыточная деятельность. В соответствии с договором, подписанным 31 октября 2017 г., компания вывозила мусор на территории Старого города и центра с 1 мая 2018 года.

В условиях было сказано, что контейнеры должны выставлять в указанных местах, а в тех случаях, когда они стоят в помещениях, закрытых дворах и других закрытых местах, в установленный день (по графику) должны создавать условия для вывоза мусора.

Однако на большей части территории, которую обслуживает компания VSA Vilnius – на ул. Вильняус, Пилес, Диджёи, Вокечу, Стиклю и др. – контейнеры стоят во внутренних дворах, которые закрыты.

В условиях закупок не были указаны особые условия предоставления услуг, такие как обязательная проверка работников и транспорта.

"Когда мы участвовали в конкурсе и подали заявку, мы не могли оценить, сколько будет новых клиентов, и не смогли оценить все расходы на деятельность. По сравнению с той территорией, которую мы прежде обслуживали в Старом городе, число клиентов увеличилось на 70%.

По подсчетам, в каждой точке на вывоз мусора у нас должно уходить несколько минут, но на деле это отнимает полчаса или дольше. Новый порядок требует, чтобы владельцы контейнеров вывозили из из закрытых дворов, но никто этого не делает. Поэтому работникам приходится тратить немало времени на то, чтобы попасть на закрытую территорию.

Наиболее яркий пример, описывающий ситуацию - Лукишкская тюрьма. Чтобы в нее попасть, нашим работникам приходится проходить тщательную проверку. проверяют не только людей, но и автомобиль. Только на все эти формальности уходит почти час. Кроме того, наш транспорт в запланированное время не может въехать на территорию парламента Литвы. Мы вынуждены делать это только во время работы канцелярии. Поэтому мы больше не видим возможности предоставлять услуги, поскольку несем большие потери", – сказала директор VSA Vilnius Юргита Петраускене.

Администрации Вильнюсской мэрии придется объявлять новый конкурс для того, чтобы найти компанию, которая будет обслуживать территорию VSA Vilnius.

Сейчас эта компания обслуживает клиентов в Кедайянйском, Укмергском, Варенском, Шальчининкском, Алитусском, Кайшядорском районах.

В ближайшее время мэрия также объявит конкурс на вывоз мусора на территориях районов Вяркяй, Фабийонишкес, Жирмунай, Шнипишкес, Антакальниса, Новой Вильни, северной части Расу, Пашилайчяй, Юстинишкес, Шешкине, Виршулишкес, Каролинишкес, Пилайте и Лаздинай, в Старом городе, на Жверинасе, в Науяместисе и Вилкпеде.

ELTA сообщала о том, что с рынка в Вильнюсе уходят две из трех компаний - Ecoservice и VSA Vilnius. Причина ухода Ecoservice - также убыточная деятельность.

Мэрия обещает, что горожане никаких неудобств в связи с этим не испытают, поскольку плату за услуги взимает не компания, а сама мэрия. Кроме того, теперешние компании будут работать еще 12 месяцев, за это время проведут конкурс и найдут новых поставщиков услуги.