Литовское мясоперерабатывающее предприятие Krekenavos agrofirma, принадлежащее семье основателя Партии труда Виктора Успасских, сможет экспортировать мясную продукцию в Китай. Это первое литовское предприятие, получившее разрешение на экспорт говядины в Поднебесную.
© AFP / Scanpix

Литовская продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что на этой неделе был получен вывод экспертов о том, что Krekenavos agrofirma соответствует требованиям импорта в Китай, и внесена в список компаний, которые могут экспортировать замороженную говядину.

Разрешение получено после аудита китайских экспертов, состоявшегося в Литве в июне. В ходе аудита эксперты посетили три предприятия, претендующие на экспорт замороженной говядины в Китай. Китайские эксперты указали Biovela-Utenos mesa и Agaras разделить линии разделки свиней и крупного рогатого скота, и после этого повторно обратиться за разрешением на экспорт говядины.

По данным литовской службы, в этом году из Литвы в Китай было экспортировано 335 тонн молочных консервов, почти 134 тонн сыров, 717 тонн пищевого порошкового молока, 200 тонн молочной сыворотки, 62 тонны кулинарных изделий, 15 тонн мороженного.

Статьи по теме:

Министр сельского хозяйства Литвы: Израиль хотел бы импортировать литовскую говядину и яйца (207)

Израиль интересуется возможностью импорта литовской...

Литовские предприятия могут экспортировать мясо в Гонконг (17)

Десяти литовским мясоперерабатывающим предприятиям...

Какой продукт в Литве за год подешевел на треть (4)

В феврале 2018 г., по сравнению с февралем 2017 г. закупочные...

Бизнес

Krekenavos agrofirma сможет экспортировать говядину в Китай

Литовское мясоперерабатывающее предприятие Krekenavos...

Польский премьер призывает литовские компании инвестировать в Польше

Во вторник находящийся с визитом в Литве...

Bloomberg

В Клайпеду пришел большой груз газа "Новатэка" (2)

Во вторник на Клайпедский терминал сжиженного...

В киосках Narvesen и Lietuvos spauda будут продавать биткоины (4)

В магазинах Narvesenи киосках Lietuvos spauda начата торговля...

Литовской компании, предлагающей услуги "хранилища алкоголя", грозят штрафы (2)

Департамента Литвы по контролю над наркотиками,...

TOP новостей

Законы в Литве менялись по сто раз: какие налоги надо платить не знают ни компании, ни жители (62)

В Вильнюсе состоялась дискуссия, посвященная "теневой"...

Депутат предлагает смягчить запрет и продавать алкоголь в воскресенье дольше (6)

17 сентября в парламенте Литвы было представлено...

Президент Литвы впервые посетил Литовскую армию (11)

Президент Литвы Гитанас Науседа 17 сентября впервые...

Премьер обещает: Литва не будет терпимо относиться к вандалам и подстрекающим к розни (8)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник...

Глава МИД: соглашения Беларуси с РФ отрицательно отразятся на Литве (7)

Новейшие соглашения Беларуси и России о более...