Литовская продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что на этой неделе был получен вывод экспертов о том, что Krekenavos agrofirma соответствует требованиям импорта в Китай, и внесена в список компаний, которые могут экспортировать замороженную говядину.
Разрешение получено после аудита китайских экспертов, состоявшегося в Литве в июне. В ходе аудита эксперты посетили три предприятия, претендующие на экспорт замороженной говядины в Китай. Китайские эксперты указали Biovela-Utenos mesa и Agaras разделить линии разделки свиней и крупного рогатого скота, и после этого повторно обратиться за разрешением на экспорт говядины.
По данным литовской службы, в этом году из Литвы в Китай было экспортировано 335 тонн молочных консервов, почти 134 тонн сыров, 717 тонн пищевого порошкового молока, 200 тонн молочной сыворотки, 62 тонны кулинарных изделий, 15 тонн мороженного.
Krekenavos agrofirma сможет экспортировать говядину в Китай
Литовское мясоперерабатывающее предприятие Krekenavos...
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