Это единственное в Литве предприятие, получившее в сентябре прошлого года разрешение на экспорт говядины в Китай.

24 тонны замороженной говядины предприятие отправило в начале декабря. По словам главы компании Линаса Грикшаса, партия должна прийти в Китай в конце января – накануне китайского Нового года.

"Мы единственные не только в Литве, в Европе тоже очень немного предприятий, у которых есть разрешения экспортировать в Китай. Был очень сложный аудит, очень высокие требования, и мы единственные получили это разрешение экспортировать в Китай. (...) Здесь выиграли не только мы. Выиграют и фермеры", – сказал BNS Л. Грикшас.

По его словам, пока договор подписан на поставку одной партии, однако предполагается, что будут отправлены и другие партии, а китайская компания станет постоянным клиентом компании.

Л. Грикшас сказал, что потребление различных видов мяса в Китае с каждым годом стремительно растет. Кроме того, из-за чумы свиней часть потребителей стала предпочитать свинине говядину.

Сейчас Krekenavos agrofirma экспортирует продукцию преимущественно в Латвию, Польшу, Италию, Швецию и Нидерланды.

По данным Продовольственно-ветеринарной службы, в 2019 году из Литвы было вывезено в Китай более 3 тыс. тонн продуктов, преимущественно сухого молока и сыворотки.