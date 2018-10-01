Кредиты на покупку жилья в регионах молодым семья сначала будут давать два банка – SEB и Swedbank.
© DELFI / Domantas Pipas

Советник главы Соцмина Эгле Самошкайте сказала BNS, что договор с банками был подписан в сентябре.

По словам Самошкайте, в будущем круг поставщиков услуги планируют расширят, в него включат другие банки и кредитные ведомства.

В этом году на субсидии выделено 4 млн. евро, а помощью смогут воспользоваться больше 200 молодых семей.

Статьи по теме:
Министерство выделит больше средств на субсидии для молодых семей
Помощь на покупку жилья в провинции разобрали за один день  (5)

Сумма кредита не должна превышать 87 000 евро. Бездетным молодым семьям правительство оплачивает 15%, семьям с одним ребенком – 20%, с двумя – 25%, с тремя и более детьми – 30% суммы кредита.

Кредиты выделяют на покупку жилья в регионах или строительство дома. За льготными кредитами могут обращаться молодые семьи, у которых никогда не было собственного недвижимого имущества – это люди не старше 35 лет.

В парламенте хотят смягчить требования и выделять льготные кредиты также на покупку жилья в городах побольше. Предлагают выплачивать субсидии на покупку жилья , если семья покупает первое жилье в регионе, где стоимость 1 кв. м на 60% меньше установленной самый высокой стоимости по Литве, сейчас речь идет о 65% стоимости.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Из нищеты семьи будут вытаскивать с помощью "детских" денег (11)

В Литве растет количество людей, живущих за чертой...

Объявлены территории, на которых молодые семьи смогут получить помощь при приобретении жилья (22)

С 1 сентября этого года молодые семьи в Литве могут...

Желающие получить субсидии под кредит на покупку жилья должны поспешить (4)

По подсчетам Соцмина Литвы , в этом году субсидии под...

Бизнес

Электро- и газоснабжение населения в Литве с октября осуществляет одно предприятие

Электро- и газоснабжение населения в Литве с октября...

Кредиты на жилье для молодых семей будут выдавать два банка (1)

Кредиты на покупку жилья в регионах молодым семья...

Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (26)

О приближающемся экономическом кризисе говорят все...

Началась битва за известное кафе: пропали декларации, появились известные фамилии (6)

На социальный бизнес, который работает в престижной...

Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (44)

Всем известно, что существует немало маркетинговых...

TOP новостей

Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы (22)

Если несколько лет назад работники в Литве с завистью...

Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (26)

О приближающемся экономическом кризисе говорят все...

Учителей каких специальностей не хватает в Литве: это затишье перед бурей (2)

301 – столько первокурсников в этом году приняты в...

В Литве проживает меньше 2,8 млн. человек (22)

В сентябре 2018 года число постоянных жителей Литвы...

Началась битва за известное кафе: пропали декларации, появились известные фамилии (6)

На социальный бизнес, который работает в престижной...