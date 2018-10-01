Советник главы Соцмина Эгле Самошкайте сказала BNS, что договор с банками был подписан в сентябре.

По словам Самошкайте, в будущем круг поставщиков услуги планируют расширят, в него включат другие банки и кредитные ведомства.

В этом году на субсидии выделено 4 млн. евро, а помощью смогут воспользоваться больше 200 молодых семей.

Сумма кредита не должна превышать 87 000 евро. Бездетным молодым семьям правительство оплачивает 15%, семьям с одним ребенком – 20%, с двумя – 25%, с тремя и более детьми – 30% суммы кредита.

Кредиты выделяют на покупку жилья в регионах или строительство дома. За льготными кредитами могут обращаться молодые семьи, у которых никогда не было собственного недвижимого имущества – это люди не старше 35 лет.

В парламенте хотят смягчить требования и выделять льготные кредиты также на покупку жилья в городах побольше. Предлагают выплачивать субсидии на покупку жилья , если семья покупает первое жилье в регионе, где стоимость 1 кв. м на 60% меньше установленной самый высокой стоимости по Литве, сейчас речь идет о 65% стоимости.