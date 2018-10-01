Советник главы Соцмина Эгле Самошкайте сказала BNS, что договор с банками был подписан в сентябре.
По словам Самошкайте, в будущем круг поставщиков услуги планируют расширят, в него включат другие банки и кредитные ведомства.
В этом году на субсидии выделено 4 млн. евро, а помощью смогут воспользоваться больше 200 молодых семей.
Сумма кредита не должна превышать 87 000 евро. Бездетным молодым семьям правительство оплачивает 15%, семьям с одним ребенком – 20%, с двумя – 25%, с тремя и более детьми – 30% суммы кредита.
Кредиты выделяют на покупку жилья в регионах или строительство дома. За льготными кредитами могут обращаться молодые семьи, у которых никогда не было собственного недвижимого имущества – это люди не старше 35 лет.
В парламенте хотят смягчить требования и выделять льготные кредиты также на покупку жилья в городах побольше. Предлагают выплачивать субсидии на покупку жилья , если семья покупает первое жилье в регионе, где стоимость 1 кв. м на 60% меньше установленной самый высокой стоимости по Литве, сейчас речь идет о 65% стоимости.
Электро- и газоснабжение населения в Литве с октября осуществляет одно предприятие
Электро- и газоснабжение населения в Литве с октября...
Кредиты на жилье для молодых семей будут выдавать два банка (1)
Кредиты на покупку жилья в регионах молодым семья...
Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (26)
О приближающемся экономическом кризисе говорят все...
Началась битва за известное кафе: пропали декларации, появились известные фамилии (6)
На социальный бизнес, который работает в престижной...
Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (44)
Всем известно, что существует немало маркетинговых...
TOP новостей
Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы (22)
Если несколько лет назад работники в Литве с завистью...
Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (26)
О приближающемся экономическом кризисе говорят все...
Учителей каких специальностей не хватает в Литве: это затишье перед бурей (2)
301 – столько первокурсников в этом году приняты в...
В Литве проживает меньше 2,8 млн. человек (22)
В сентябре 2018 года число постоянных жителей Литвы...
Началась битва за известное кафе: пропали декларации, появились известные фамилии (6)
На социальный бизнес, который работает в престижной...