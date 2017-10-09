Вильнюсский окружной суд 3 октября удовлетворил жалобу московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" и запретил Naujoji Ruta использовать этот торговый знак.
"Словесный элемент торгового знака истца ("Красный Октябрь" - BNS ) и ответчика ( Naujoji Ruta - BNS ) произносятся одинаково, поэтому являются фонетически идентичными. У суда не возникло сомнений в том, что значительная часть общества в Литве без труда понимает русский язык и способно прочитать, как русские словам, так и такие же слова, написанные латинскими буквами, и по этой причине одинаково их произносить", - говорится в постановлении суда.
Naujoji Ruta производит эти конфеты для гамбургской компании Dovgan.
Последняя на своем сайте отмечает, что торгует конфетами Shapochka.
Литовские суды также рассматривают спор "Красного Октября" и Naujoji Ruta по поводу конфет Miska kosolapyj ("Мишка косолапый").
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