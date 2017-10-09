Находящаяся в управлении концерна Achemos grupе литовская кондитерская фабрика Naujoji Ruta не сможет выпускать производимые ею конфеты под торговым знаком Krasnaja sapocka ("Красная шапочка"), постановил суд.
© Shutterstock nuotr.

Вильнюсский окружной суд 3 октября удовлетворил жалобу московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" и запретил Naujoji Ruta использовать этот торговый знак.

"Словесный элемент торгового знака истца ("Красный Октябрь" - BNS ) и ответчика ( Naujoji Ruta - BNS ) произносятся одинаково, поэтому являются фонетически идентичными. У суда не возникло сомнений в том, что значительная часть общества в Литве без труда понимает русский язык и способно прочитать, как русские словам, так и такие же слова, написанные латинскими буквами, и по этой причине одинаково их произносить", - говорится в постановлении суда.

Статьи по теме:
Украинские конфеты создают конкуренцию литовским производителям  (18)
Литовская таможня уничтожила сотни тысяч подделок детских игрушек и конфет  (21)

Naujoji Ruta производит эти конфеты для гамбургской компании Dovgan.

Последняя на своем сайте отмечает, что торгует конфетами Shapochka.

Литовские суды также рассматривают спор "Красного Октября" и Naujoji Ruta по поводу конфет Miska kosolapyj ("Мишка косолапый").

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

"Красный октябрь" победил: кондитерам в Литве запретили выпускать "Красную шапочку" "Мишка косолапый" на подходе

Находящаяся в управлении концерна Achemos grupе литовская...

Агентство сравнило цены в магазинах Литвы (1)

Ежедневными акциями торговые сети Литвы привлекают...

Цены на квартиры в столице Литвы сильно отличаются от цен в других регионах

Показатель литовского индекса цен на квартиры (ЛИЦК)...

Когда хороший тариф: жители Литвы активно пользуются мобильным Интернетом за рубежом (2)

Потребление данных мобильного Интернета за рубежом в...

Глава литовской компании с оборотом в 30 млн. евро: работники молодые, но надолго не задерживаются (50)

"Моя работа - помочь другим стать богатыми", - сказал...

TOP новостей

Прогноз: на рынке труда в Литве грядут перемены (24)

Специалисты утверждают, что для людей в возрасте 40 лет...

Агентство сравнило цены в магазинах Литвы (1)

Ежедневными акциями торговые сети Литвы привлекают...

Нарушивший границу Литвы российский пограничник освобожден в зале суда (23)

Участковый суд Шакяйского района Литвы в понедельник...

На должность главы ПАСЕ претендует политик из Литвы Эмануэлис Зингерис (50)

Член делегации парламента Литвы в Парламентской...

Жители Литвы бегут за границу от напряжения на работе, некоторые - ради курортных романов (15)

Новейшие данные, которые компания "Kantar TNS" получила в...