Вильнюсский окружной суд 3 октября удовлетворил жалобу московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" и запретил Naujoji Ruta использовать этот торговый знак.

"Словесный элемент торгового знака истца ("Красный Октябрь" - BNS ) и ответчика ( Naujoji Ruta - BNS ) произносятся одинаково, поэтому являются фонетически идентичными. У суда не возникло сомнений в том, что значительная часть общества в Литве без труда понимает русский язык и способно прочитать, как русские словам, так и такие же слова, написанные латинскими буквами, и по этой причине одинаково их произносить", - говорится в постановлении суда.

Naujoji Ruta производит эти конфеты для гамбургской компании Dovgan.

Последняя на своем сайте отмечает, что торгует конфетами Shapochka.

Литовские суды также рассматривают спор "Красного Октября" и Naujoji Ruta по поводу конфет Miska kosolapyj ("Мишка косолапый").