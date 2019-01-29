Неделю назад портал GRYNAS.lt писал, что рыбаки переживают - обычно корюшку ловили уже с декабря, а в этом году рыбы не было еще в середине января.
Работник Клайпедского университета Арвидас Швагждис акцентировал, что корюшка в этом году долго не появляется около Клайпеды. Здесь косяки этой огуречной рыбки наблюдали только в конце декабря. По словам ученого, в этом году корюшка опаздывает, кроме того, рыбы стало меньше. Он упомянул о сокращении популяции корюшки.
"Можно лишь предполагать, что виной тому было засушливое лето. В залив попало меньше воды из Немана, уровень вод в реках невысокий. Может, это имело какое-то значение. Сейчас уровень воды у Русне немного поднялся, достиг многолетнего уровня. Но с прошлым годом сравнивать нельзя, тогда дорога в Русне была затоплена с октября до весны. Может, поэтому корюшка не ощутила запах родных вод и не спешит сюда. Но я считаю, что сами ресурсы сейчас не такие обильные, какими были в прошлом году. Опять-таки, по словам любителей, в этом году ловят более мелкую корюшку. Это значит, что крупных репродукторов уже не видно", – сказал специалист две недели назад.
Однако сейчас, кажется, все напасти позади. Рыбаки наконец-то радуются обилию корюшки. Вероятно, рыба придет и в залив.
В заливе корюшку ловят самым экологическим способом - ловушками. в этих ловушках не гибнут птицы и тюлени.
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