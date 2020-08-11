Коронавирус установили у работника Power Hit Radio, весь коллектив изолировался.

Эту информацию 11 августа подтвердили представители Национального центра общественного здравоохранение.

"У нас есть информация об этом новом случае, но ничего подробно комментировать пока не могу, поскольку еще работают эпидемиологи. Поскольку случай новый, он еще не включен в статистику", – сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

На сайте tv3.lt сообщается, что весь коллектив Power Hit Radio "немедленно изолировалась".

"С начала коронавируса мы готовились к такой ситуации – был подготовлен соответствующий внутренний порядок, мы соблюдали максимальные требования безопасности: работники общались минимально, департаменты были изолированы, все ходили в масках. Сейчас решаем этот вопрос, в соответствии с действующим порядком, делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность работников", – сказано в комментарии радиостанции.