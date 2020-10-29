Представитель ГИТ Юргита Кажукаускайте-Сарницкене указала, что, по последним данным, 27 октября в простое были 745 компаний и 5147 работников, это один из самых больших скачков за последнее время.

Например, 26 октября в простое было 700 компаний и 4711 работников, 20 октября соответственно 680 и 4483, а 13 октября - 661 и 4566.

Это значит, что постепенно по мере распространения COVID-19 количество компаний и работников, уходящих в простой, растет.

Пресс-секретарь службы занятости Милда Янкаускене сказала Delfi, что больше всего эта тенденция охватывает оптовые и розничные торговые компании, а также компании, ремонтирующие автомобили и мотоциклы, компании обрабатывающей промышленности, предоставляющие услуги проживания и общепита.

На сегодняшний день Служба занятости выплатила находящимся в простое компаниям 165,1 млн. евро.