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В связи с распространением коронавируса на севере Италии не работают некоторые почтовые отделения, поэтому посылки оттуда и туда не будут отправляться.
Pašto siuntos
Pašto siuntos
© Shutterstock

"До отдельного извещения не будут отправляться посылки и корреспонденция в Литву или из Литвы получателям, живущим в этих местностях", – говорится в сообщении литовской Госпочты.

Посылки временно не отправляются из находящихся на карантине муниципалитетов Ломбардии Кодоньо, Кастильоне д'Адды, Касальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомальи, Бертонико, Терранова дей Пассерини, Кастельгерундо, Сан-Фиорано.

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МИД Литвы рекомендует отправляющимся в Италию соблюдать меры безопасности
В связи с распространением коронавируса в Италии Литва прибегает к дополнительным мерам

В аэропортах Литвы рейсы пока осуществляются в обычном режиме, по графику. Министерство иностранных дел Литвы рекомендует отправляющимся в Италию соблюдать меры безопасности, не советует посещать 12 муниципалитетов на севере Италии.

Кроме упомянутых выше городов Ломбардии это еще два муниципалитета в регионе Венето: Во’ Эуганео и Мира.

В этих двух регионах вспышек коронавируса остановлены все публичные мероприятия, не действуют музеи и школы.

МИД сообщает, что в данный момент движение в Шенгенском пространстве не ограничено, однако находящимся в Италии рекомендуют следить за ситуацией.

В Италии в понедельник зарегистрировано 219 случаев заражения, из них пять смертельных исходов. В Ломбардии – 167 случаев заражения, в Венето 26.

Сейчас вспышка коронавируса в Италии крупнейшая в Европе.

Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.

ru.DELFI.lt
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