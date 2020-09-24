Коронавирус диагностирован у работников вильнюсского и шяуляйского ТЦ Akropolis

Оба случая были подтверждены в минувший вторник – в Шяуляй заболел работник банка Citadele, а в Вильнюсе - работница магазина и СПА-центра Sugihara SPA.

Akropolis Group указала, что об этих случаях были информированы работники Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в среду в банковском отделении и в СПА-центре провели дезинфекцию. Сейчас и банковское отделение и СПА-центр работают в прежнем режиме. Банк обслуживает только клиентов, которые записались заранее.

Заболевший коронавирусом работник Citadele в последний раз был на работе 18 сентября, а работница Sugihara SPA – 20 сентября. Оба заболевших чувствуют себя хорошо.

Коллеги, которые контактировали с больными, изолированы. Их проверят на COVID-19, а на работу они вернутся, когда это разрешат работники НЦОЗ.

