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Коронавирус диагностирован у работников вильнюсского и шяуляйского ТЦ Akropolis – представители компании сообщают, что эти случаи не связаны.
Коронавирус диагностирован у работников вильнюсского и шяуляйского ТЦ Akropolis
© Bendrovės nuotr.

Оба случая были подтверждены в минувший вторник – в Шяуляй заболел работник банка Citadele, а в Вильнюсе - работница магазина и СПА-центра Sugihara SPA.

Akropolis Group указала, что об этих случаях были информированы работники Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в среду в банковском отделении и в СПА-центре провели дезинфекцию. Сейчас и банковское отделение и СПА-центр работают в прежнем режиме. Банк обслуживает только клиентов, которые записались заранее.

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Заболевший коронавирусом работник Citadele в последний раз был на работе 18 сентября, а работница Sugihara SPA – 20 сентября. Оба заболевших чувствуют себя хорошо.

Коллеги, которые контактировали с больными, изолированы. Их проверят на COVID-19, а на работу они вернутся, когда это разрешат работники НЦОЗ.

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