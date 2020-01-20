Конституционный суд Литвы рассмотрит жалобу Skinest

КС принял жалобу к рассмотрению 16 января, сообщила компания – суд рассмотрит, не противоречит ли Конституции положение Закона об охране важных для обеспечения национальной безопасности объектов о том, что лицо может считаться не соответствующим интересам национальной безопасности только потому, что против него инициировано уголовное преследование, но не принято никакое решение суда.
"Я понимаю, что это лишь первый шаг, однако он очень важен, чтобы выяснить, какими правилами руководствуются государственные ведомства и Lietuvos gelezinkeliai, переформатируя рынок в соответствии со своим пониманием и интересами", – сказал для пресс-релиза директор Skinest Baltija Валдас Расимас.
Как сообщает предприятие, это первая индивидуальная жалоба не из уголовной сферу, которую принял к рассмотрению КС.
Из конкурсов Lietuvos gelezinkeliai группа Skinest фактически была исключена в 2018 году, когда правительственная комиссия и правительство не разрешили Lietuvos gelezinkeliai подписать договоры с предприятием. Кабмин тогда указал, что у владельца kinest Rail О. Осиновского есть повышающие риск или представляющие угрозу для нацбезопасности связи с ведомствами зарубежных стран или же с их физическими или юридическими лицами.
Группа Skinest обжаловала это в литовских судах, однако в прошлом год они окончательно признали, что действия правительства были законными.
Skinest в декабре прошлого года пожаловалась на Литву Еврокомиссии.
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