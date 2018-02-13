Сейчас в Литве действует 21% НДС. Консерваторы Жигимантас Павилёнис и Лауринас Кащюнас сказали, что предложат ввести на продукты питания 9% НДС.

13 февраля состоялась дискуссия о ценовой политике в Литве, на которой Павилёнис сказал, что если введут льготный тариф, цены должны снизится на 9-10%.

"Мы предложим политикам подписать с ассоциациями торговцев и производителей соглашение о том, чтобы после снижения НДС цены не остались прежними", – сказал он.

Директор ассоциации переработчиков мяса Эгидиюс Мацкявичюс и директор Ассоциации переработчиков молока Томас Чепонис сказали, что снижение НДС способствовало бы снижению цен.

"Сейчас 300 млн. евро в год жители Литвы оставляют в Польше. Нужно отрегулировать налоги, чтобы нельзя было пользоваться такой разницей", – сказал Мацкявичюс.

"Я уверен, что цены снизятся", – сказал Чепонис.

Между тем премьер-министр Саулюс Сквернялис во вторник утром сказал, что НДС не будут снижать, пока не обеспечат выгоду потребителям.

"Кое-кто хотел бы обуздать ситуацию (об этом правительство тоже думает) путем снижения НДС, но у нас были подобные ситуации, и мы видели,что обычно НДС достается не потребителю, а поставщику услуг или торговцу. Поэтому неясно, как обеспечить, чтобы после снижения НДС выгоду почувствовали потребители.

В такой ситуации самое главное - увеличивать доходы наших жителей – тогда и рост цен не будет пугать. Конечно, надо бороться с инфляцией, это тоже бьет по нашей покупательной способности", – сказал в интервью LRT Сквернялис.

У литовцев больше, чем у других жителей Европейского Союза, страх вызывает рост цен, эти обеспокоены 65% жителей, показал опрос Евробарометра.

Столько жителей Литвы назвали рост цен, когда их попросили указать самые большие вызовы, с которыми сейчас сталкивается Литва. Еще два часто упоминаемых вызова – безработица и налогообложение – их указали, соответственно, 23% и 20% жителей страны.