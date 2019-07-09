Конкурс объявленный Центробанком Литвы, на строительство нового офиса, выиграл проект S+S+S, предложенный компанией Cloud architektai.
UAB „Cloud architektai“, projektas „S+S+S“ / Lietuvos bankas
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"Были предложены интересные работы, было из чего выбирать. Центробанк решил продолжить переговоры о проектировании", – сказал представитель Центробанка Литвы Томас Кварацеюс.

Победитель конкурса получил премию в 17 000 евро. На втором месте проект компании Syrusas - V, на третьем – компания Unitectus с проектом Moneta. Они получили премии в размере 11 000 и 7000 евро. всего в конкурсе участвовали 9 проектов.

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Конкурс ЦБ объявил в феврале. Комплекс будет построен на ул. Жирмуну.

Сообщалось, что на участке 1,74 га планируют строительство нового 8-этажного здания площадью 13 000-16 000 кв. м, и реконструкцию зданий площадью 5800 кв. м. В зданиях смогут работать 600 человек. В новом здании ЦБ появится центр для проведения конференций, столовая, залы заседаний, банковские хранилища и другие специализированные помещения.

Летом 2018 года ЦБ уже объявлял конкурс на реконструкцию зданий на ул. Жирмуну (стоимость проекта 23 млн. евро), однако Служба госзакупок рекомендовала объявлять разные конкурсы - один на строительство, а другой - на реконструкцию зданий.

Реконструкцию комплекса планируют завершить в декабре 2020 года, но из-за новых конкурсов этот срок перенесли на 2022 год.

В этот комплекс планируют перевести офис ЦБ с проспекта Гедиминаса.

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