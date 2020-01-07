Пресс-секретарь Имущественного банка Томас Багдонас сказал, что уже передана для согласования оценка влияния на окружающую среду, в первом квартале этого года завершится подготовка технического проекта и обратятся за разрешением на строительство.

"Главные работы на этот год - выбор генерального подрядчика и оператора. Работы по реконструкции и приведению в порядок окружающей среды намечены на 2021-2022 гг, а свою работу центр начнет в конце 2022 года или в начале 2023 года", – сказал он.

По словам Багдонаса, проектные работы набирают ускорение после того, как в декабре ИБ согласовал проект реконструкции с Еврейской общиной Литвы и Европейским комитетом по сохранению еврейских кладбищ.

В центре оборудуют не меньше 10 конференц-залов, до 10 залов для заседаний, кафе, рестораны, административные помещения. Кроме того, появится конференц-зал на 500 мест.

Эти планы вынашиваются с 2015 года, когда ИБ за 5,6 млн. евро перенял Дворец спорта у обанкротившейся инвестиционной группы Ūkio bankаs и компании Žalgirio sporto arena.

В 2016 году компания Сигитаса Кунцявичюса за 67 000 евро подготовила решения к проекту реконструкции, а технический проект за 722 400 евро подготовила компания Archimenai.

Правительство Литвы объявило обновление дворца важным для государства проектом.