theguardian.com информирует, что ирландский исполнитель Пол Дэ́вид Хью́сон (Боно был пассивным акционером компании, основная компания которой Nude Estates 2 приобрела ТЦ Aušra в Литве.

После того как Paradise Papers сообщила о связях Боно с литовской компанией, специалисты Государственной налоговой инспекции (ГНИ) заявили, что после кризиса 2010 г. провели новую оценку имущества ТЦ Aušra и выяснили, что могли иметь место нарушения закона. Стоимость имущества снизилась на 3 млн. евро, это значит, что компания могла не доплатить 15% подоходного налога.

Однако после утечки информации из Paradise Papers начато расследование, в ходе которого выясняли, не были ли нарушены законы Литвы.

5 января сообщили, что компания заплатила 34 000 евро за 2012 г. и 19 000 евро в виде пени.

Пресс-секретарь ГНИ Литвы Рута Асадаускайте информационному агентству AFP сказала, что расследование завершилось в конце прошлого года, ГНИ рекомендовала компании заплатить налоги.

После того как компания заплатила налоги, Боно сказал: "Я одобряю проверку налогового ведомства, рад, что оно завершилось. Насколько я понимаю Nude Estates добровольно заплатила и погасила (ущерб) за формальную ошибку, допущенную в 2012 г."

Боно прибавил – хотя проверка не показала нарушения закона, он недоволен тем, что ошибка была обнаружена только после проверки.

"Я распорядился, чтобы консультанты отозвали мои инвестиции в компании, чтобы я не был с этим связан", – заявил Боно.