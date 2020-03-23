aA
Поскольку склады заполнены, концерн SBA приостанавливает работу нескольких мебельных предприятий. Работу с прошлых выходных остановили компания Germanika (Шилутский район) и Šilutės baldai, на Visagino linijа производство уменьшено.
SBA baldų gamykla
SBA baldų gamykla
© Bendrovės nuotr.

"Очевидно, что из-за карантина и временных ограничений на разных экспортных рынках, накопленные запасы медленнее расходятся. Поэтому самый рациональный шаг – временная приостановка производства. Пока такое решение будет действовать две недели. Если ситуация изменится, то срок могут сократить или продлить. Вопрос каждого предприятия будет решаться индивидуально", – сказал вице-президент SBA Эгидиюс Валентинавичюс.

По его словам, на других предприятиях компании – Klaipėdos baldai, Mebelain (Беларусь) и Kauno baldai - производство пока продолжается, а решения будут зависеть от ситуации на рынке.

Работникам предложили на неделю уйти в отпуск, им выплатят отпускные. Дальше будут решать вопрос в зависимости от ситуации.

Во всех мебельных предприятиях SBA работают 3580 человек.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве зафиксировано 154 случая заражения коронавирусом (34)

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Министр здравоохранения: в публичных местах надо носить средства защиты  карантин продлят на две недели (32)

23 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

Глава Минздрава: поток покупателей в магазинах будет регулироваться (5)

Министр здравоохранения Литвы Аурелию Верига заявил,...

Министр убежден: карантин в Литве будет продлен (66)

В минувшие выходные количество заболевших...

"Корона" над Новой Вильней: жители рассказали, как "врезать по вирусу" (55)

С введением карантина жизнь столичного микрорайона...

|Maža didelių žinių kaina