"Очевидно, что из-за карантина и временных ограничений на разных экспортных рынках, накопленные запасы медленнее расходятся. Поэтому самый рациональный шаг – временная приостановка производства. Пока такое решение будет действовать две недели. Если ситуация изменится, то срок могут сократить или продлить. Вопрос каждого предприятия будет решаться индивидуально", – сказал вице-президент SBA Эгидиюс Валентинавичюс.
По его словам, на других предприятиях компании – Klaipėdos baldai, Mebelain (Беларусь) и Kauno baldai - производство пока продолжается, а решения будут зависеть от ситуации на рынке.
Работникам предложили на неделю уйти в отпуск, им выплатят отпускные. Дальше будут решать вопрос в зависимости от ситуации.
Во всех мебельных предприятиях SBA работают 3580 человек.
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