Ранее сообщалось, что компании группы Skinest в Литве переживают не самые легкие времена. Правительственная комиссия пришла к выводу, что владелец компаний поддерживает рискованные и представляющие угрозу нацбезопасности связи.

На прошлой неделе правительственная комиссия по координированию вопросов нацбезопасности решила включить компанию группы Skinest - Vitras-S - в список компаний, представляющих угрозу нацбезопасности Литвы, в результате компания больше не сможет участвовать в конкурсах госзакупок.

По данным комиссии, Vitras-S связана с окружением президента России Владимира Путина, пишет aripaev.ee.

В последнее время компания Vitras-S одержала победу в двух конкурсах, объявленных "ЛЖД": восстановление путей между Мажейкяй и Реньге (9,3 млн. евро) и строительство ж/д переезда около Пажеймяне в Каунасе.

В 2018 г. компании группы Skinest оказались в зоне пристального внимания. Компанию Skinest Baltija исключили из конкурса "ЛЖД" из-за вердикта правительственной комиссии – владелец акций Skinest Baltijos Осиновский поддерживает рискованные и представляющие угрозу нацбезопасности связи с ведомствами и физическими и (или) юридическими лицами других стран.

В этом году правительственная комиссия снова решала вопрос Vitra-S, которой также косвенно руководит Осиновский. Эта компания предложила наименьшую сумму в конкурсе на восстановление ж/д/ Мажейкяй-Реньге, но после рассмотрения вопроса, компании разрешили продолжить работы.

До 2018 года компании эстонской группы Skinest в Литве Skinest Baltija и Vitra-S могли радоваться успеху на конкурсах "ЛЖД". В 2015–2017 гг. как в составе групп, так и отдельно Skinest Baltija заключила соглашения на выполнение работ на сумму 13,2 млн. евро. Большая часть конкурсов - конкурсы, объявленные "ЛЖД". Vitra-S за тот же период победила в конкурсах на работы на сумму 36,1 млн. евро. Самое крупное соглашение было подписано с "ЛЖД" – на сумму 33,3 млн. евро - это строительство второй Вильнюсской объездной дороги Пушинас-Панеряй.

Осиновский в интервью эстонской газете "Деловые Ведомости" сказал, что Литва пользуется новым законом, который требует, чтобы государство контролировало всех победителей конкурсов стратегических закупок, чтобы обеспечить прибыль определенных компаний.