Контролируемая мэром Каунаса Висвалдасом Матийошайтисом группа Vičiūnų grupė учредила предприятие по продажам Vichiunai Sakartvelo в столице Грузии Тбилиси.
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Планируется, что местное предприятие поможет ускорить расширение ассортимента продукции и позволит увеличить продажи вдвое, сообщила группа.

"Это уже 20-е государство, в котором мы учредили предприятие по продажам. Стратегия быть внутренним игроком рынка как на Востоке, так и на Западе – это позволяет налаживать более тесные связи с торговыми партнерами, жить в ритме конкретного рынка и эффективно вводить новые изделия, соответствующие потребностям местных потребителей", – сказал для пресс-релиза глава Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис.

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По его словам, компания сейчас занимает большую часть рынка изделий из сурими в странах Кавказа, однако небольшой сегмент рынка других замороженных и охлажденных рыбных продуктов. Поэтому предприятию Vichiunai Sakartvelo в Тбилиси предстоит укрепить позиции этих изделий.

Литовская компания поставляет продукцию в Грузию с 2007 года, купить изделия Viči здесь можно почти в 1,5 тыс. торговых точках.

Vichiunai Sakartvelo – 21-е собственное предприятие по продажам Vičiūnai за рубежом. На Востоке представительства группы также действуют в Белоруссии, России, Украине, Казахстане и Киргизии.

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