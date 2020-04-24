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Контролируемый концерном SBA производитель текстиля Utenos trikotazas предупредил об увольнении 84 своих работника. Компания уведомила об этом Службу занятости.
Utenos trikotažas
Utenos trikotažas
© Bendrovės nuotr.

Компания Utenos trikotazas в четверг сообщила, что такое же число людей отправлено в простой, часть из них - сотрудники администрации. Как сообщает предприятие, швейное подразделение работает на полную мощность, здесь продолжают работать все работники.

"Находящимся в простое работникам компания предложит альтернативные решения - остаться в простое, в зависимости от возможностей и компетентности сменить место работы и занять другую должность, или же расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон", - отмечает Utenos trikotazas.

Сейчас в компании работает 775 человек.

В 2019 году группы выручка Utenos trikotazas увеличилась на 1% до 30,79 млн евро, чистая прибыль упала на 33,1% до 764 тыс. евро.

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