Как сообщает компания, защитное действие их масок не подтверждено медицинскими исследованиями, однако, по словам специалистов по общественному здоровью, поскольку нет возможности приобрести сертифицированные изделия, матерчатые маски можно будет использовать как дополнительное средство превенции.
"Реагируя на беспрецедентную ситуацию, мы с технологами срочно создали лучшее, что можно сделать с имеющимися ресурсами, пересмотрели производственные процессы, чтобы начать выпуск масок как можно скорее", – сказал для пресс-релиза гендиректор предприятия Пятрас Яшинскас.
По его словам, намечается пошить более 70 тыс. масок. Если не будет нехватки сырья, то производство намечается расширить.
Одна из первых партий пошитых Utenos trikotazas масок безвозмездно будет передена больнице Утены.
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