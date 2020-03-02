Компания Telia в Литве в 2022 году отключит связь 3G

Руководитель по вопросам технологий Telia Андрюс Шемешкявичюс утверждает, что связь 4G станет на 20% быстрее.

"Это значит, что у нас будет возможность одновременно из точки A в точку B перевезти больше пассажиров (потока данных) и на большей скорости (интернета). Мы подсчитали, что после отключения сети 3G средняя скорость связи в сети Telia 4G вырастет еще на 20%", – отметил в пресс-релизе А. Шемешкявичюс.

В сети 4G компании Telia в Литве передается более 97% всех данных.

Первая коммерческая сеть 3G в Японии начала действовать в 2001 году, максимальная скорость передачи данных в сети 3G составляет 22 мегабайта в секунду.