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Литовская компания интегрированных телекоммуникаций Telia до конца этого года отдаст основную часть полос частот 3G сети 4G, а в 2022 году сеть 3G будет полностью отключена, сообщила Telia.
Компания Telia в Литве в 2022 году отключит связь 3G
© DELFI / Andrius Ufartas

Руководитель по вопросам технологий Telia Андрюс Шемешкявичюс утверждает, что связь 4G станет на 20% быстрее.

"Это значит, что у нас будет возможность одновременно из точки A в точку B перевезти больше пассажиров (потока данных) и на большей скорости (интернета). Мы подсчитали, что после отключения сети 3G средняя скорость связи в сети Telia 4G вырастет еще на 20%", – отметил в пресс-релизе А. Шемешкявичюс.

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В сети 4G компании Telia в Литве передается более 97% всех данных.

Первая коммерческая сеть 3G в Японии начала действовать в 2001 году, максимальная скорость передачи данных в сети 3G составляет 22 мегабайта в секунду.

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