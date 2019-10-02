Кроме того, Telia Lietuva в ходе структурных реформ намерена уволить 26 человек.
"Это последние увольнения. Как мы уже говорили, начали весной, закончим осенью", – сказал BNS представитель Telia Lietuvа Аудрюс Стасюлайтис.
Telia Lietuva в апреле 2019 года предупредила об увольнении 105 человек,
аTelia Customer Service LT – 32.
Об увольнении 280 человек Telia Lietuva сообщила в апреле. Часть уволенных, по данным компании, должны были получить приглашение на работу в Вильнюсском центре услуг Telia, где число рабочих мест планировали увеличить с 300 до 500.
"Литовская почта" (Lietuvos paštas) уведомила об увольнении 48 человек.
Кроме того, 31 работника намерена уволить Национальная земельная служба, компания Transporto valdymas уволит 21, а консультационная компания Runway Kaunas – 10 работников.
В сентябре, по данным Службы занятости, об увольнении предупреждения получили 253 человека.
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