"С целью повышения эффективности и создания более гибкой структуры услуг компания Telia планирует изменить деятельность – снизить число работников в компании Telia Lietuvа и увеличить число рабочих мест в вильнюсском центре услуг Telia Global Services Lithuania.
Перемены укрепят начатую в Telia программу перевода процессов в цифровое измерение и передачи некоторых функций третьим лицам", – сказано в сообщении компании.
Планируется, что в 2019 году число работников Telia Lietuvа сократится на 285, а в Telia Global Services Lithuania до конца года их число увеличится до 500 человек.
Сообщалось, что в ходе осуществления структурных перемен части работников Telia Lietuva в первую очередь предложат возможность внутренней карьеры, например, место в вильнюсском центре услуг. В случае необходимости, компания поможет работникам переквалифицироваться.
В тех случаях, когда в силу компетентности работника ему не смогут предложить внутреннюю карьеру или предложенное место его не удовлетворит, работника уволят.
Уволенные работники получат не только все установленные законами Литвы компенсации, но и дополнительные надбавки, в зависимости от оценки их деятельности.
"Люди хотят получать качественные услуги, удобное обслуживание и хорошую цену. Поэтому мы должны быть лидерами не только в плане технологий, но и в плане управления бизнесом – как на рынке, так и в группе Telia Company.
В ближайшее время мы планируем больше внимания уделять в инвестиции, которые повысят качество обслуживания клиентов", – сказал глава Telia Lietuva Дан Стрёмберг.
Согласно данным Фонда социального страхования "Содры", в компании 3 апреля работали 1923 человек, средняя их зарплата в феврале 2019 года составляла 2071,80 евро "на бумаге".
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