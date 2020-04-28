Компания Telia Lietuva направит 52,4 млн евро на выплату дивидендов

Вместе с нераспределенной прибылью предыдущих лет акционеры распределили в целом 140,08 млн евро, из которых 87,645 млн евро перенесены на следующий финансовый год.
В прошлом году компания Telia Lietuva выплатила 46,609 млн евро дивидендов, или 8 центов за акцию.
Консолидированные доходы от продаж компании Telia Lietuvа в прошлом году выросли на 3,1 % и составили 388,299 млн евро, консолидированная чистая прибыль почти не изменилась (выросла на 0,05 %.) и составила 54,726 млн евро. Только основные доходы от продаж выросли на 3,1 % и составили 389,292 млн евро, чистая прибыль – на 0,8 % и составила 54,889 млн евро.
88,15 % акций компании Telia Lietuvа находятся у шведской компании Telia Company.
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