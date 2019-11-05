Компания Tele2 создает центр обслуживания клиентов

Компания сообщает, что контактный центр начнет работать в следующем году, в нем будут работать 100 человек, 70 - новые работники.

"Принять это решение нас побудил созданный два года назад в Каунасе центр обслуживания бизнес-клиентов. Мы увидели, что внутренняя команда быстрее принимает решения, поэтому может быстрее и качественнее обслуживать клиентов", – сказал гендиректор Tele2 Пятрас Масюлис.

Контактный центр возглавит новый член команды Tele2 Виталия Браздене.

"Мы уже начали отбор – планируем принять около 70 новых работников, которые будут работать целый день или часть рабочего дня. Сначала мы ищем руководителей и специалистов по обучению, будем выбирать как из имеющихся в компании кандидатов так и извне", – сказал Масюлис.

До сих пор частных клиентов компании Tele2 обслуживала компания Transcom Worldwide Vilnius.

Новый контактный центр Tele2 будет работать в Вильнюсе и в Каунасе.