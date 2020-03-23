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23 марта в Вильнюсе и его окрестностях стартует новая услуга доставки продуктов питания на дом - A2B Food. Ее будет предоставлять компания, предоставляющая услуги такси.
A2B Food
A2B Food
© Bendrovės nuotr.

В пресс релизе сказано, что вильнюсцы в магазине a2bfood.lt смогут выбирать из 4000 товаров.

Интернет-магазин открыла компания A2B предоставляющая в Вильнюсе услуги такси.

"Мы открываем электронный магазин для жителей Вильнюса и его окрестностей, поскольку вырос спрос на эту услугу. мы давно думали о такой деятельности, планировали заняться ею в начале этого лета, но в силу сложившихся обстоятельств и спроса на услугу, мы решили открыть его немедленно и стартовали раньше, чем планировали. Постепенно будем расширять ассортимент и совершенствовать поставки", – сказал глава магазина Томас Пелецкас.

"Сейчас мы готовы осуществлять 1800 заказов в день. Сейчас водители могут доставить товары в течение 2-3 часов с момента оформления заказа", – сказал он.

Минимальная сумма заказа - 35 евро, стоимость доставки – 4,99 евро.

A2B Food
A2B Food
© Bendrovės nuotr.
ru.DELFI.lt
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