В пресс релизе сказано, что вильнюсцы в магазине a2bfood.lt смогут выбирать из 4000 товаров.
Интернет-магазин открыла компания A2B предоставляющая в Вильнюсе услуги такси.
"Мы открываем электронный магазин для жителей Вильнюса и его окрестностей, поскольку вырос спрос на эту услугу. мы давно думали о такой деятельности, планировали заняться ею в начале этого лета, но в силу сложившихся обстоятельств и спроса на услугу, мы решили открыть его немедленно и стартовали раньше, чем планировали. Постепенно будем расширять ассортимент и совершенствовать поставки", – сказал глава магазина Томас Пелецкас.
"Сейчас мы готовы осуществлять 1800 заказов в день. Сейчас водители могут доставить товары в течение 2-3 часов с момента оформления заказа", – сказал он.
Минимальная сумма заказа - 35 евро, стоимость доставки – 4,99 евро.
TOP новостей
"Корона" над Новой Вильней: жители рассказали, как "врезать по вирусу"
С введением карантина жизнь столичного микрорайона...
Представитель правительства Литвы: возможно, сдать анализы на коронавирус можно будет и спокойствия ради (1)
Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...
Профессор: Литва находится в зоне активного распространения коронавируса
На данный момент Литва находится в зоне активного...
Глава Минздрава: вернувшихся из-за границы будут изолировать в помещениях муниципалитетов (30)
Вернувшихся из-за границы литовцев будут изолировать в...