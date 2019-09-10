В рамках новой стратегии роста Rimi развивает электронную торговлю и осенью открывает первый электронный магазин в Латвии. В первом полугодии 2020 г. Rimi откроет электронный магазин в Литве и Эстонии, сказано в пресс-релизе.
"Сейчас хорошее время предложить нашим клиентам электронный магазин Rimi. Рынок растет, покупатели с удовольствием делают покупки по интернету, поэтому мы можем предложить покупателям наше решение", – сказал Эдгар Сесеманн, глава Rimi Baltic.
Электронный магазин начнет действовать в Латвии, где магазины Rimi занимают большую часть рынка.
В Великобритании, интернет-торговля составляет около 10% всей розничной торговли продуктами питания. В Эстонии электронная торговля составляет 1%, а в Латвии и Литве – менее половины процентного пункта всего рынка.
В электронном магазине можно будет заказать продукты питания и товары домашнего обихода, а покупки забрать в магазине или же они будут доставляться покупателям на дом.
Сейчас проводятся испытания электронной платформы, а в октябре таким магазином смогут пользоваться покупатели Rimi в Латвии.
Поначалу приобретенные по интернету покупки покупатели смогут забирать в двух магазинах в Риге, позже эти услуги будут предоставляться и в регионах, а продукты будут доставляться и на дом.
"Новые решения мы опробуем так же, как они были опробованы в Латвии, начиная с Вильнюса и постепенно расширяя электронную торговлю на всю страну", – сказал для пресс-релиза глава Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.
100% акций Rimi Lietuva принадлежит контролируемому шведской компанией ICA Gruppen предприятию Rimi Baltic.
Сейчас в Литве действуют электронные магазины продуктов питания Barbora (Maxima grupe) и Assorti.
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