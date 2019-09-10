Этой осенью компания Rimi откроет первый электронный магазин в странах Балтии. Новая платформа стартует в Литве в начале 2020 г.
Rimi
© Bendrovės archyvas

В рамках новой стратегии роста Rimi развивает электронную торговлю и осенью открывает первый электронный магазин в Латвии. В первом полугодии 2020 г. Rimi откроет электронный магазин в Литве и Эстонии, сказано в пресс-релизе.

"Сейчас хорошее время предложить нашим клиентам электронный магазин Rimi. Рынок растет, покупатели с удовольствием делают покупки по интернету, поэтому мы можем предложить покупателям наше решение", – сказал Эдгар Сесеманн, глава Rimi Baltic.

Электронный магазин начнет действовать в Латвии, где магазины Rimi занимают большую часть рынка.

В Великобритании, интернет-торговля составляет около 10% всей розничной торговли продуктами питания. В Эстонии электронная торговля составляет 1%, а в Латвии и Литве – менее половины процентного пункта всего рынка.

В электронном магазине можно будет заказать продукты питания и товары домашнего обихода, а покупки забрать в магазине или же они будут доставляться покупателям на дом.

Сейчас проводятся испытания электронной платформы, а в октябре таким магазином смогут пользоваться покупатели Rimi в Латвии.

Поначалу приобретенные по интернету покупки покупатели смогут забирать в двух магазинах в Риге, позже эти услуги будут предоставляться и в регионах, а продукты будут доставляться и на дом.

"Новые решения мы опробуем так же, как они были опробованы в Латвии, начиная с Вильнюса и постепенно расширяя электронную торговлю на всю страну", – сказал для пресс-релиза глава Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.

100% акций Rimi Lietuva принадлежит контролируемому шведской компанией ICA Gruppen предприятию Rimi Baltic.

Сейчас в Литве действуют электронные магазины продуктов питания Barbora (Maxima grupe) и Assorti.

Бизнес

Компания Rimi рассказала, когда начнет работать электронный магазин

Этой осенью компания Rimi откроет первый электронный...

Произошли сбои в работе Smart-ID: жители Литвы не могли пользоваться банковскими услугами клиенты Swedbank все еще не могут пользоваться услугой (16)

10 сентября читатели портала DELFI сообщили о том, что...

Компанию состоятельного эстонца Литва признала угрозой для нацбезопасности – связи ведут к Путину (49)

Литва не допустила компании эстонского...

Tiketa получила штраф за налоги для покупающих билеты клиентов

Центробанк Литвы сообщил, что назначил компании ЗАО...

Остановлен конкурс на прокладку газопровода из Литвы в Польшу (1)

Литовская Служба публичных закупок (СПЗ) указала...

TOP новостей

В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (48)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Продовольственно-ветеринарная служба останавливает деятельность компании Pontem в Сантаришкской клинике (6)

Государственная продовольственно-ветеринарная служба...

Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности (2)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона...

Компанию состоятельного эстонца Литва признала угрозой для нацбезопасности – связи ведут к Путину (49)

Литва не допустила компании эстонского...

В Шилале представитель "Порядка и справедливости" попался с 50 л самогона (39)

После визита полиции в дом члена горсовета Шилальского...