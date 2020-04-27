Компания „Rimi Lietuva“ выплатит своему акционеру 17,5 млн евро

aA
Компания „Rimi Lietuva“, управляющая одной из крупнейших розничных торговых сетей Литвы, снизит уставной капитал с 19,547 млн евро до 2 млн евро, а высвободившиеся 17,547 млн евро выплатит своему единственному акционеру - шведской компании „Rimi Baltic“.
По данным Центра реестров, такое решение акционеры приняли 17 апреля.
Оборот компании „Rimi Lietuvа“ в прошлом году составил 336,9 млн евро (без НДС), что на 3,8 % выше, чем в 2018 году. В конце 2019 года сеть магазинов „Rimi Lietuvа" состояла из 61 магазина - на пять магазинов больше, чем в конце 2018 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве открылись уличные кафе, но людей в них мало: многим еще не выгодно открываться
С 27 апреля в Литве открылись уличные кафе. Вильнюсский...
Министр здравоохранения: вероятность отмены карантина с 11 мая - минимальная (34)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига 27...
Палангские предприниматели придумали как обойти запрет на предоставление услуг (3)
Паланга – один из немногих муниципалитетов Литвы , в...
Новый этап карантина в Литве: откроются кафе, парикмахерские и музеи (72)
С 27 апреля в Литве вступает в силу новый этап смягчения...
В Литве зафиксирован 44-й случай смерти от коронавируса (2)
Национальный центр общественного здравоохранения...