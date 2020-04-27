Компания „Rimi Lietuva“ выплатит своему акционеру 17,5 млн евро

По данным Центра реестров, такое решение акционеры приняли 17 апреля.

Оборот компании „Rimi Lietuvа“ в прошлом году составил 336,9 млн евро (без НДС), что на 3,8 % выше, чем в 2018 году. В конце 2019 года сеть магазинов „Rimi Lietuvа" состояла из 61 магазина - на пять магазинов больше, чем в конце 2018 года.