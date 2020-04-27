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Компания „Rimi Lietuva“, управляющая одной из крупнейших розничных торговых сетей Литвы, снизит уставной капитал с 19,547 млн евро до 2 млн евро, а высвободившиеся 17,547 млн евро выплатит своему единственному акционеру - шведской компании „Rimi Baltic“.
Компания „Rimi Lietuva“ выплатит своему акционеру 17,5 млн евро
© Bendrovės nuotr.

По данным Центра реестров, такое решение акционеры приняли 17 апреля.

Оборот компании „Rimi Lietuvа“ в прошлом году составил 336,9 млн евро (без НДС), что на 3,8 % выше, чем в 2018 году. В конце 2019 года сеть магазинов „Rimi Lietuvа" состояла из 61 магазина - на пять магазинов больше, чем в конце 2018 года.

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