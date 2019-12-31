Компания M.M.M. Projektai представила обществу визуализацию многоквартирных домов, которые планируют построить на ул. Гележинё Вилко, 2.
Geležinio Vilko g. 2
© M.M.M. projektai

На сайте Вильнюсской мэрии информируют, что на этом участке будут построены жилые дома и административное здание.

Сообщается, что над проектом работают компания Viltekta, Aketuri architektai и Cloud architektai.

Ранее сообщалось, что на этой территории построят еще один ТЦ Akropolis.

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