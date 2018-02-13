"У предприятия таких планов нет", - говорится в распространенном через Вильнюсскую биржу Nasdaq сообщении Pieno zvaigzdes.
О планирующихся инвестициях Pieno zvaigzdes в распространенном в понедельник пресс-релизе сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Сейчас на его официальном сайте все еще имеется ссылка на это сообщение, однако само сообщение уже недоступно.
Российское новостной агентство "ИТАР-ТАСС" со ссылкой на это сообщение объявило, что компания Pieno zvaigzdes собирается инвестировать в сырзавод в Дмитровском районе Московской области около 1 млрд. рублей (около 14,1 млн. евро). Проектная мощность завода должна составить 12 тыс. тонн, предприятие предполагается ввести в эксплуатацию в 2019 году.
Россия в августе 2014 года запретила импорт продовольствия и сельхозпродукции, включая молочные продукты, из стран Евросоюза и других государств Запада. До этого эмбарго Pieno zvaigzdes экспортировала в Россию 30-35% продукции, одним из самых популярных изделий был ферментный и плавлены сыр Svalia.
Акции Pieno zvaigzdes котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи.
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