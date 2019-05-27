Компания Philip Morris в Литве выделила на дивиденды 19,2 млн евро

Компания по производству и торговле сигаретами Philip Morris Lietuva в прошлом году получила 10,862 млн евро чистой прибыли и всю ее решила выделить на дивиденды.
Всю заработанную прибыль (8,306 млн евро) выделила на дивиденды и компания по торговле табаком Philip Morris Baltic, говорится в представленных в Реестровый центр отчетах.
В прошлом году оба предприятия, которые принадлежат зарегистрированной в Швейцарии компании Philip Morris Brands Sarl, выплатили 18,5 млн евро дивидендов.
Чистая прибыль Philip Morris Lietuva в прошлом году увеличилась на 13%, выручка - на 12,4% до 66,874 млн евро, прибыль Philip Morris Baltic в прошлом году уменьшилась на 6,4%, а оборот вырос на 27,5% до 59,629 млн евро.
Предприятие Philip Morris Lietuva в прошлом году выпустило 30,1 млрд сигарет - на 8,3% больше, чем в 2017 году.
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